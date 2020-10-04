Пашинян рассказал о возможности использовать силы России для защиты Армении

Полина Рутковская

Расположенные в Армении российские силы в некоторых случаях могут быть использованы для обеспечения безопасности республики, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью немецкому изданию Bild.

«Российская военная база №102 находится в Армении. У нас единая система противовоздушной обороны. Договор об этой системе очень четко определяет, в каких случаях эти вооруженные силы могут также использоваться для обеспечения безопасности Армении», – отметил Пашинян.

Конкретные случаи использования российских сил для защиты Армении определяются союзническими соглашениями, добавил премьер. Детали он не привел.

Пашинян также выразил уверенность в том, что Россия выполнит свои обязательства, если в этом возникнет необходимость.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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