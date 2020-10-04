Эстония угрожает закрыть Финский залив для РФ

В Эстонии могут закрыть российским кораблям проход через Финский залив к морю, пишет польское издание Defence24.

По данным издания, правительство Эстонии одобрило дополнительное финансирование вооруженных сил страны. Так, в 2021 году страна хочет потрать на оборону €645,4 млн, что превышает уровень, рекомендованный НАТО.

Также в проекте есть часть про усиление защиты вдоль всей береговой линии. По мнению журналистов, на ней установят средства поражения типа «поверхность-поверхность». Это позволит уничтожать корабли, идущие через Финский залив.

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