Источник в Ереване заявил о стягивании азербайджанской военной техники к границе

Скопления живой силы и военной техники ВС Азербайджана зафиксированы у границ с Арменией по всему ее периметру. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Ереване.

«По всей протяженности государственной границы Республики Армении замечены скопления живой силы и военной техники ВС Азербайджана», — заявил собеседник агентства.

По информации источника, на границе также замечены значительные силы наемников из Сирии, Пакистана и Ливии, в том числе из состава террористических группировок.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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