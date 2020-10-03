В севшем перед крушением Ан-26 самолете находился сын командующего ВВС Украины

Командующий военно-воздушными силами Украины Сергей Дроздов уведомил, что в самолете, который сел перед крушением Ан-26 в Харьковской области, находился его сын, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что не давал указаний руководителю полетов о приоритете посадки.

Ранее глава областной администрации Алексей Кучер заявил, что перед катастрофой с Ан-26 в Харьковской области приоритет в посадке мог быть отдан другому борту.