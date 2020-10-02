На Украине заявили об ударе по обороноспособности страны

Арест акций ведущего украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич» нанес реальный удар по обороноспособности Украины, заявил член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко. Об этом пишет «112 Украина».

«За годы действия ареста акций «Мотор Сич» недополучила выручки примерно полмиллиарда долларов США — в гривневом эквиваленте это около 14 млрд», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.

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