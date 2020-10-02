Назван кандидат на должность главы военной контрразведки РФ

Генерал-майор ФСБ Иван Ткачев может стать главой департамента военной контрразведки России. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что Ткачев на данный момент управляет отделом «К» (банковский отдел). Ранее он курировал дела Алексея Улюкаева и Зиявудина Магомедова.

Также Ткачева рассматривают на позицию руководителя управления ФСБ по Санкт-Петербургу.

По данным издания, сейчас в администрации президента находятся документы на освобождение от должности с последующим переназначением нынешнего главу контрразведки генерал-полковника Николая Юрьева.

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