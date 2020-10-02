Эксперты назвали Т-72 лучшим танком для третьей мировой войны

Йенс Венер и Бернард Каст из Военно-исторического музея Дрездена заявили, что Т-72 является лучшим танком для третьей мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Речь идет о столкновении, которое могло бы случиться в период холодной войны.

Эксперты пояснили, что стоимость этого танка в 1970-е годы была приемлемой, а его характеристики превосходили существовавшие аналоги НАТО. Так, он имел высокую огневую мощь, маневренность и скорость.

Кроме того, броня Т-72 могла хорошо защитить экипаж, в том числе от ядерных взрывов и применения химического или бактериологического оружия.

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