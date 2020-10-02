Турция заявила о готовности предоставить Азербайджану военную помощь

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова предоставить военную помощь Азербайджану для войны в Нагорном Карабахе, если он предоставит соответствующий запрос, сообщает РИА «Новости».

«Пусть Армения уйдет из Карабаха, мы с азербайджанцами один народ, и нет ничего более естественного, чем быть рядом с ними <...> Нам никаких запросов от него не поступало. Но если такой запрос будет, то кто бы что ни говорил, мы на него ответим», — заявил Чавушоглу.

По его словам, армянским войскам следует немедленно покинуть «азербайджанские земли», а тем, кто поддерживает Армению, нужно призвать ее осуществить это.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Раненных в Карабахе французских журналистов эвакуировали спецбортом

— Попавшая под обстрел Чичерина даст концерт в Карабахе

— ЕС направит гуманитарную помощь в Нагорный Карабах