Армения привела вооруженные силы в полную боевую готовность

Минобороны Армении привело вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности на фоне обострения конфликта на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В условиях режима военного положения ВС Республики Армения приведены в состояние полной боевой готовности», — заявили в пресс-службе.

В настоящее время армия страны занята развертыванием в военных частях пунктов пополнения личного состава и техники, которые должны незамедлительно пополнить потери действующих в обороне подразделений.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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