Армения заявила, что Азербайджан нанес удар по городу Гадрут

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Смерч» по городу Гадрут в непризнанном Нагорном Карабахе, написал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

«Только что «Смерч» нанес удар по городу Гадрут. Есть раненые среди гражданского населения», — говорится в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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