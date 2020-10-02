Под Ростовом горят 430 гектаров леса

В Каменском и Цимлянском районах Ростовской области два лесных пожара охватили 430 га, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

«По состоянию на 07:00 мск 2 октября в Ростовской области действуют два лесных пожара на территории Каменского и Цимлянского районов на общей площади около 430 га», — сказали в ведомстве.

Спасатели подчеркнули, что огонь не угрожает поселениям. Пожары тушат 721 человек и 192 единицы техники. Накануне самолет Ил-76 МЧС России сбросил 42 тонны воды.

В Ростовской области сильные пожары бушуют второй день.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 100 единиц техники получили лесники в Нижегородской области по нацпроекту

— В Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожаров

— В Ростовской области закрыли участок автодороги из-за задымления от лесного пожара