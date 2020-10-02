В Карабахе сообщили о гибели за сутки 830 азербайджанских военных

Армия Азербайджана за минувшие сутки потеряла 830 военнослужащих в зоне конфликта в Карабахе. Об этом заявил замминистра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Саркисян, передает «Интерфакс».

«За сутки противник потерял 39 единиц бронетехники, четыре самолета Су-25, три вертолета Ми-24, 17 беспилотников, 830 убитых военных. Уничтожен артиллерийский дивизион противника», — сообщил представитель НКР.

По его словам, у одного из погибших азербайджанских офицеров был найден радиопередатчик израильского производства Tadiran.

«Расшифровка показала, что руководство подразделениями, в основном, осуществляется на арабском. Выводы делайте сами», — сказал Саркисян.

Баку о своих боевых потерях в карабахском регионе не сообщает. В четверг, 1 октября, минобороны Азербайджана сообщения о своих сбитых самолетах и вертолетах опровергали.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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