Пашинян сообщил об уничтожении четырех беспилотников в небе над Арменией

В четверг, 1 октября, в небе над Армении были обнаружены и сбиты четыре беспилотника. Об этом в своем Facebook написал премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, силы ПВО Армении сбили эти беспилотные летательные аппараты над Гегаркуникской и Котайкской областями.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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