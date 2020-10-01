Азербайджан заявил, что не использовал авиацию в Карабахе
Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что республика не использовала в четверг, 1 октября, в Нагорном Карабахе боевые самолеты и вертолеты, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что силы Карабаха сбили три самолета ВВС Азербайджана.
По словам Даргяхлы, эти сообщения являются дезинформацией.
«Все наши авиационные средства находятся в полном строю и боеготовности», — заключил Даргяхлы.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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