Азербайджан сообщил о ракетном обстреле с армянской стороны

Минобороны Азербайджана сообщило, что с территории Геруского района Армении ведется ракетный обстрел в направлении Джабраил-Физулинского района (азербайджанский район). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Азербайджан требует от Армении немедленно прекратить ракетные обстрелы. В противном случае азербайджанская сторона даст адекватный ответ», — говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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