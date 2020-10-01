Сын премьера Армении отправился воевать в Карабах

Единственный сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот отправился в зону столкновения с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об рассказала его мать и супруга главы государства Анна Акопян, пишет «Sputnik Армения».

«Я ему сказала: «Да, сынок надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину», — заявила Акопян.

По ее словам, сейчас Ашот Пашинян находится в зоне боевых действий, однако пока еще не участвовал в сражениях. Ситуация, однако, может измениться в любую минуту.

Она также призвала всех всех матерей и жен, дочерей и сестер быть сильными и не бояться врага.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Бои продолжаются практически круглосуточно.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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