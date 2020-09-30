Азербайджан заявил об уничтожении восьми армянских РСЗО «Град»

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении восьми армянских реактивных систем залпового огня «Град» в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте ведомства.

«В результате проведенных сегодня вечером боевых действий подразделений азербайджанской армии было уничтожено восемь вражеских реактивных систем залпового огня «Град», — говорится в сообщении.

Ранее президент страны Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан остановит военные действия на территории Нагорного Карабаха, если ВС Армении полностью покинут регион.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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