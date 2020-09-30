Военно-транспортный самолет США экстренно сел в Одессе

Военно-транспортный самолет США C-130 экстренно сел в Одессе из-за отказавшего одного из четырех двигателей, пишет местное издание «Думская».

По данным издания, борт вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии. В полете у него отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается устранением проблемы.

Lockheed C-130 Hercules — военно-транспортный самолет США средней и большой дальности.