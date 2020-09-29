Азербайджан опроверг заявления Еревана о сбитом Турцией штурмовике

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявления Еревена о том, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25, пишет РИА «Новости».

«Это очередная дезинформация армянской стороны», — сказал начальник пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы.

Ранее Минобороны Армении заявило, что Турция сбила армянский самолет Су-25. Согласно их данным, штурмовик был сбит истребителем F-16 турецкой стороны, который вылетел с азербайджанского аэродрома города Гянджа.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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