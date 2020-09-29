Российская армия примет почти 130 тысяч новобранцев в ходе осеннего призыва

Анна Светлова

Во время осеннего призыва в российскую армию планируется направить 128 тыс. новобранцев. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский, передает РИА «Новости».

По его словам, мероприятия по призыву граждан на военную службу будут проходить во всех регионах страны с учетом опыта весенней призывной кампании и реализации мер по борьбе с COVID-19.

Бурдинский также добавил, что комиссариаты оснащены необходимым количеством средств индивидуальной защиты.

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