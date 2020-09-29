В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские ВС вынуждены применять в Нагорном Карабахе средства огневого поражения и вооружение широкого радиуса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Уточняется, что таким образом военные уничтожают живую силу, движимое и недвижимое имущество, а также военную технику на больших площадях.

Степанян также добавила, что это обусловлено использованием азербайджанскими войсками тяжелых огнеметных систем, крупнокалиберной артиллерии и установок «Смерч».

Она подчеркнула, что это меняет логику боевых действий и выводит их на новый уровень.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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