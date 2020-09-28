Армения сообщила, что Азербайджан начал наступление в Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана утром 28 сентября возобновили наступление в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.
«В течение ночи бои продолжались с разной интенсивностью. С раннего утра противник возобновил наступательные действия, применяя артиллерийские средства, бронетехнику, тяжелую огнеметную систему «ТОС»», — приводятся слова Степанян.
Она отметила, что армянские Вооруженных сил ответили соответствующе, из-за чего «противник понес многочисленные потери в живой силе и технике».
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В МИД Карабаха рассказали, как «сильно изменить» ситуацию в регионе
— Трамп прокомментировал события в Карабахе
— Азербайджан посчитал погибших в Карабахе армянских военных