Армения сообщила, что Азербайджан начал наступление в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана утром 28 сентября возобновили наступление в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В течение ночи бои продолжались с разной интенсивностью. С раннего утра противник возобновил наступательные действия, применяя артиллерийские средства, бронетехнику, тяжелую огнеметную систему «ТОС»», — приводятся слова Степанян.

Она отметила, что армянские Вооруженных сил ответили соответствующе, из-за чего «противник понес многочисленные потери в живой силе и технике».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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