Минобороны Азербайджана показало уничтожение военной техники Армении

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем Youtube-канале видеозапись уничтожения военной техники Армении.

«В результате контрнаступления частей азербайджанской армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество армянских войск и боевой техники», – указано в описании записи.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Парламент Азербайджана также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

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