В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в стране из-за событий в Карабахе. Об этом проинформировал премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Решение вступит в силу после официального опубликования, уточнил премьер.

Он призвал личный состав, приписанный к войскам, явиться в свои территориальные военные комиссариаты.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе объявлено военное положение и мобилизация.

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