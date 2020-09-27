В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация
Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в стране из-за событий в Карабахе. Об этом проинформировал премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook.
Решение вступит в силу после официального опубликования, уточнил премьер.
Он призвал личный состав, приписанный к войскам, явиться в свои территориальные военные комиссариаты.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе объявлено военное положение и мобилизация.
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