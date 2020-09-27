Власти Армении рассмотрят вопрос о частичном введении военного положения в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что кабмин рассмотрит вопрос о частичном введении военного положения в стране из-за обострения конфликта в Карабахе.

«Сегодня мы созовем заседание Совета безопасности, а затем правительство рассмотрит вопрос о введении военного положения и частичной мобилизации резерва. Будьте готовы защищать нашу святую родину», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил военное положение.

27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, так как Карабах подвергся военным атакам со стороны Азербайджана.

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