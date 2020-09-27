Президент Карабаха объявил военное положение в республике

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил в военное положение в республике. Об этом сообщает его пресс-секретарь Ваграм Погосян в Facebook.

«Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизация лиц старше 18 лет», — заявил глава республики.

Он добавил, что власти Азербайджана лично ответят за «гуманитарную катастрофу в регионе».

27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, так как Карабах подвергся военным атакам со стороны Азербайджана.

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