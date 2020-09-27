Власти и сепаратисты Йемена обменяются пленными

Центральное правительство Йемена договорилось обмене 1 081 пленных с сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники.

В августе 2019 года сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена захватили власть в Адене и других южных провинциях, вытеснив оттуда войска президента Абд Раббу Мансура Хади.

При посредничестве Саудовской Аравии сторонам удалось договориться в Эр-Рияде о перемирии, выводе войск сепаратистов с занятых позиций и создании правительства при равном участии представителей юга и севера страны, однако данные договоренности до сих пор не выполнялись.

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