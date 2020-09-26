Спасатели достали черные ящики из-под обломков разбившегося Ан-26

Украинские спасатели достали черные ящики из-под обломков разбившегося в Чугуеве Ан-26, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Харьковскую областную администрацию.

«Председатель Харьковской обладминистрации (Алексей Кучер) отметил, что с борта самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве, уже изъяты бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут расшифрованы», — сообщили в администрации.

Кучер подчеркнул, что родственникам и близким погибших придется ждать две-три недели, чтобы тела были опознаны.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Они были госпитализированы. Один из выживших умер, а другой находится в больнице.

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