Зеленский приехал на место крушения Ан-26 под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на место авиакатастрофы в Харьковской области, где разбился самолет Ан-26, передает телеканал «Украина 24».

По данным телеканала, у украинского лидера запланировано общение со СМИ.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госбюро расследований Украины проверяет 4 версии причины крушения Ан-26

— Один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом скончался

— На Украине объявлен день траура в связи с крушением Ан-26 под Харьковом