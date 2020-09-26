На месте крушения АН-26 под Харьковом нашли тело еще одного погибшего

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего на месте крушения Ан-26 в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Госслужбы Украины по ЧС.

Как уточняется, тело погибшего было найдено 26 сентября в 9.00 мск под фюзеляжем воздушного судна.

«Поиски еще двух человек продолжаются», — сообщает ведомство.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прыгали в полете: что известно о крушении Ан-26 под Харьковом

— Стала известна предварительная причина крушения самолета под Харьковым

— В Харьковской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-26