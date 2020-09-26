Поисковая операция на месте авиакатастрофы под Харьковом прекращена

Спасатели прекратили поисковую операцию на месте крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом, передает телеканал «Украина 24».

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 25 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела.

Как сообщалось, одной из возможных причин трагедии названа неисправность левого мотора двигателя, другой — ошибка экипажа при заходе на посадку.

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