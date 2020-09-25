Число жертв авиакатастрофы под Харьковом увеличилось до 22

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер уведомил, что число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 22. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, двое человек выжили в авиакатастрофе, судьба четырех пока неизвестна.

Как сообщил в своем Facebook замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, на воздушном судне находились военные летчики и курсанты института воздушных сил имени Кожедуба.

«По предварительным данным на борту было семь членов экипажа и 21 курсант. Всего 28 человек», — написал он.

Ранее сообщалось, что Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром города Чугуев.

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