В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 км от границ России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге после завершения учений «Кавказ-2020» заявил, что в последнее время в 20-30 км от российской границы фиксируется военная активность США и НАТО, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в связи с этим «тезис о возросшей агрессивности со стороны России», тиражируемый Североатлантическим альянсом, «является ложным».

Герасимов в качестве примера активности сил НАТО указал на полеты иностранных военных самолетов и присутствии военно-морских сил альянса в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

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