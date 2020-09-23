Российские истребители «перехватили» два американских бомбардировщика

Два российских истребителя СУ-27 поднимались на перехват двух бомбардировщиков США над Черным морем, заявили в Национальном центре управления обороной РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолеты не допустили нарушения российской границы.

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