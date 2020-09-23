Песков назвал недопустимым наличие химоружия в Европе и России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недопустимость присутствия химического оружия в Европе и России, передает корреспондент «Газета.ru».

По его словам, Кремль считает невозможным наличие химического оружия или каких-либо его элементов не только на этих территориях, но и в других частях мира.

Песков подчеркнул, что Россия была и остается привержена всем обязательствам и конвенциям о запрещении химического оружия.

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