Минобороны Турции призывает Армению «прекратить играть с огнем»

Министерство обороны Турции обвиняет Армению в нарушении режима прекращения огня в Товузовском районе и убийстве азербайджанского военнослужащего. Об этом сообщается в Twitter турецкого военного ведомства.

«Армения, незаконно оккупировавшая Нагорный Карабах, нарушила режим прекращения огня в Товузском районе и убила героического азербайджанского солдата», – указано в сообщении.

Минобороны Турции выразило соболезнование Азербайджану и призвало Армению «прекратить играть с огнем».

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