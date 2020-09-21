Тульских десантников перебросили в Белоруссию

Тактическая группа тульской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) России переброшена в Белоруссию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение российского министерства обороны.

Десантники примут участие во втором этапе совместных учений «Славянское братство — 2020», указано в сообщении. Всего во втором этапе учений поучаствуют более 900 российских военных и около 100 единиц техники.

Второй этап учений начнется 22 сентября.

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