Рябков: шансы на продление ДСНВ минимальны

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков полагает, что у Москвы и Вашингтона остаются минимальные шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«По моей оценке, шансы на продление ДСНВ минимальны», — сказал Рябков.

Ранее спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что в случае, если Россия не согласится продлить договор до начала президентских выборов в Америке, позиция Вашингтона по данному вопросу может измениться.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

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