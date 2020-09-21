Рябков заявил, что Москва не даст втянуть себя в гонку вооружений

Россия не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений, несмотря на усилия американских властей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА «Новости».

«Понятно, что в гонку вооружений мы себя втянуть не дадим. И расчеты если такие и есть у кого бы то ни было, в том числе в Вашингтоне, на втягивание России в изнурительную гонку вооружений, они, безусловно, ошибочны», — заявил российский дипломат.

Ранее спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что в случае, если Россия не согласится продлить ДНСВ до начала президентских выборов в Америке, позиция Вашингтона по данному вопросу может измениться.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

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