Небензя сообщил о присутствии в Ливии западных военнослужащих и ЧВК

Москва располагает информацией о присутствии в Ливии военнослужащих западных стран и ЧВК, которые занимаются вербовкой наемников. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА «Новости».

«У нас есть информация о присутствии в Ливии западных военнослужащих и частных военных компаний. Они занимаются разведкой, снабжением различных ливийских группировок оружием и их тренировкой, охраняют объекты, принадлежащие западным странам и компаниям», — заявил постпред.

По его словам, в связи с этим странам НАТО стоит «прекратить лицемерие» и «антироссийскую компанию в СМИ».

Ранее в западных и российских изданиях неоднократно появлялись сообщения о присутствии в Ливии наемников из ЧВК «Вагнер», которые поддерживают силы Халифы Хафтара.

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