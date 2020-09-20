Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич уведомил, что в ближайшие дни боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (организация запрещена в России) планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес сирийской провинции Идлиб для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения, передает РИА «Новости»

Как отмечается, в ЦПВС поступила информация о подготовке боевиками этой организации «провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации».

«По имеющейся информации, в подготовке планируемых мест химпровокаций, в том числе к проведению постановочных видеосъемок, принимают непосредственное участие активисты псевдо-правозащитной организации «Белые каски», — сказал Гринкевич.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Отравили сами себя: боевики сорвали провокацию в Идлибе

— Боевики отравились при попытке применить химоружие

— Террористы готовят провокации с ядовитыми веществами в Идлибе