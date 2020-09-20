Спецпосланник Трампа назвал условие продления ДСНВ на срок менее пяти лет

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью «Коммерсанту» заявил, что американская сторона предложила России подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в будущем приведет к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

«То, что мы предлагаем на данном этапе, не является договором, требующим ратификации сената. Но мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор», — сказал Биллингсли.

Он отметил, что в дальнейшем это соглашение должно стать многосторонним и предполагать участие Китая.

«Мы предложили более короткий период времени (чем предложение России — пять лет. — «Газета.Ru»). Нам нельзя снимать ногу с педали, как говорится, нам нужно вплотную заняться составлением следующего соглашения. Поэтому пока мы думаем о более коротком периоде времени», — заявил Биллингсли.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет.

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