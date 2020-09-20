США не планируют вывозить свое ядерное оружие из Европы

США не намерены вывозить свое ядерное оружие из Европы, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».

Журналисты задали ему вопрос, готова ли американская сторона согласиться на вывоз ядерного оружия из Европы. Биллингсли ответил, что Вашингтон этого делать не станет, но при этом «готов обсуждать все, о чем Россия хочет с нами говорить».

«Мы, безусловно, готовы говорить с Россией о НАТО и о наших гарантиях ядерного сдерживания, данных членам Североатлантического альянса. Но мы не будем вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования», — сказал Биллингсли.

Он отметил, что США «не требуют того же от России»

«Мы не требуем, чтобы российские власти вывели все свое ядерное оружие из Калининграда или сделали что-то подобное», — заявил Биллингсли.

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