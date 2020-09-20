Биллингсли: условия продления ДСНВ могут измениться после выборов в США

Власти США могут изменить условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, если Москва не примет их до президентских выборов. Об этом заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли в интервью газете «Коммерсант».

«Мы рассматриваем предложение, которое мы сделали России, как умеренное на данном этапе и весьма разумное. Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, «плата за вход», как мы говорим в США, повысится», — заявил Биллингсли.

По словам дипломата, к концу президентских выборов в США у Вашингтона могут появиться новые условия по сокращению вооружений, на которых ему «придется наставить».

Биллингсли добавил, что соглашение могло бы быть заключено «уже завтра», однако Москва все еще до конца не проявила желания сотрудничать по данному вопросу.

«Мы не оспариваем законность того, что делает Россия, Россия — суверенное государство, и сама принимает решения, но нас чрезвычайно беспокоит то, что она делает за рамками ДСНВ, в особенности наращивание систем ядерного оружия с малым радиусом действия», — пояснил дипломат,

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет.

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