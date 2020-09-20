В США российскую ракету «Авангард» расценили как серьезный вызов

Российская ракета «Авангард» — серьезный вызов для США. Как пишет военный эксперт Питер Сучиу в материале для журнала The National Interest, перехватить такую ракету практически невозможно.

«Ракеты «Авангард» способны перемещаться со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Способность маневрировать делает почти невозможным предсказание траектории ее полета. Это обеспечивает неуязвимость ракеты для ПВО и баллистических ракет», — говорится в статье.

Эксперт отмечает, что американская система противоракетной обороны сфокусировалась на нескольких типах ракет, которые производит КНДР.

Однако эксперт отметил, что в противовес «Авангарду» выступит американская ракета, которую ранее анонсировал президент США Дональд Трамп.

«Кроме того, Соединенные Штаты продолжают разрабатывать оружие, которое можно было бы рассматривать в качестве сдерживающего фактора против применения «Авангарда» и других МБР», — пишет Сучиу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие благодаря информации, полученной от администрации Барака Обамы. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз рассказал про передовое оружие США, которого, по его словам, нет ни у кого.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обама виноват: Трамп рассказал о гиперзвуковых ракетах России