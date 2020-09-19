Российскую армию до конца 2020 года оснастят новым вооружением почти на 70%

До конца текущего года российскую армию на 70% должны оснастить современными и перспективными образцами вооружения и военной техники. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает «Интерфакс».

По его словам, по итогам года государственный оборонный заказ должны выполнить, несмотря на пандемию коронавируса. Притом в 2020 году должны добиться «заветной цифры — 70% оснащенности».

«Российские оборонщики даже в тяжелый период пандемии не снизили темпы. Все планы 2020 года будут выполнены», — заверил Борисов.

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