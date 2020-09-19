Украинские силовики вывели из строя вражеский беспилотник в Донбассе

Украинские силовики уверяют, что они вывели из строя вражеский беспилотник в Донбассе, передает РИА «Новости».

По данным штаба операции Объединенных сил, 19 сентября было зафиксировано одно нарушение договоренностей, вступивших в силк 27 июля текущего года. Вражеский беспилотник был замечен в районе населенного пункта Водяное.

«Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение», — уточнили в штабе.

Притом отмечается, что нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения не было.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.

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