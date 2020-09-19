ВС России по итогам 2020 года оснастят новым вооружением почти на 70%
Анна Светлова
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В концу текущего года российская армия будет на 70% оснащена современными и перспективными образцами вооружения и военной техники благодаря хорошему темпу оборонщиков. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает «Интерфакс».
«Российские оборонщики даже в тяжелый период пандемии не снизили темпы. Все планы 2020 года будут выполнены», — сказал он.
Вице-премьер также отметил, что срывов гособоронзаказа еще не было. При этом, по его словам, разработка вооружения мониторится практически в ручном режиме.
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