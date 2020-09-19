Новейший МРК «Грайворон» впервые вышел в море

Российский малый ракетный корабль «Грайворон», созданный для Черноморского флота, впервые вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что на корабле проверяется работа энергетических установок, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования.

Известно, что на Черноморском флоте «Грайворон» станет четвертым малым ракетным кораблем с крылатыми ракетами «Калибр».

«Грайворон» является многоцелевым кораблем, он оснащен модернизированными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это восьмой по счету корабль модернизированной серии «Буян-М».

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