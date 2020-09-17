Пентагон назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками

В США считают Россию и Китай главными стратегическими соперниками. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Выступая в американском центре Rand Corporation, Эспер заговорил про стратегическое соперничество и выделил Россию и Китай. Он отметил, что эти две державы модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве.

»Министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников», — добавил он.

После этого министр призвал партнеров США защищать свои основополагающие принципы и образ жизни.

Ранее российское посольство в Вашингтоне прокомментировало слова генерала ВВС США Тимоти Рэя об опасности, исходящей от Москвы и Пекина. Российское представительство отметило, что американские военные раздувают тему «российской угрозы» вместо продуктивного диалога.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посольство РФ призвало США не раздувать антироссийские настроения

— Помпео призвал НАТО учитывать угрозы, исходящие от России и Китая